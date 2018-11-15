В Казани назначены общественные обсуждения по проекту Большого Казанского кольца

В Казани назначено проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту Большого Казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической.

Согласно информации, размещенной в сборнике документов мэрии, обсуждения пройдут с 15 ноября по 20 декабря 2018 года.

По проекту планируется строительство подземного пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении БКК с улицей Тульской, создание трамвайных путей с выходом на существующую трамвайную линию по улице Авангардной.

Кроме того, предполагается строительство путепровода через улицу Фермское шоссе, а также сооружение моста через дренажный канал.

Ранее председатель комитета по благоустройству города Казани Игорь Куляжев рассказал, что после общественных слушаний произойдет выкуп земельных участков, на которые заходит дорога. Все этапы планируется завершить до мая, когда планируется начать строительство путей и необходимой инфраструктуры.