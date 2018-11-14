Новости общества

20:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете «клеток» для подсудимых в зале суда

19:34, 14.11.2018 1
В Госдуму внесли законопроект о запрете «клеток» для подсудимых в зале суда
Фото: realnoevremya.ru

В Государственную думу внесли законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Авторами документа стала группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, пишет «Интерфакс».

«Использование металлических клеток ограничивает возможности подсудимого на получение правовой помощи, на эффективное участие в судебном разбирательстве. Поэтому законодатель предлагает меры, направленные на обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности», — рассказал он.

Отмечается, что документ направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:40
    Это только у нас в России клетки...В цивилизованных Странах давно нет клеток...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты