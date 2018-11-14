В Госдуму внесли законопроект о запрете «клеток» для подсудимых в зале суда

В Государственную думу внесли законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Авторами документа стала группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, пишет «Интерфакс».

«Использование металлических клеток ограничивает возможности подсудимого на получение правовой помощи, на эффективное участие в судебном разбирательстве. Поэтому законодатель предлагает меры, направленные на обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности», — рассказал он.

Отмечается, что документ направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.