В Казани мужчина ударил ножом таксиста после замечания в очереди за пиццей

В Казани возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как двое мужчин устроили потасовку в очереди за пиццей.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Кошевого. По версии следствия, неоднократно судимый мужчина со своим знакомым пришел за пиццей и устроил скандал по поводу слишком долгого, по его мнению выполнения заказа. В этот момент в помещение зашел таксист и сделал ему замечание, после которого подозреваемый предложил выйти на улицу.

В ходе потасовки он порвал таксисту куртку. Потерпевший потребовал компенсации, но в ответ злоумышленник нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Таксист успел закрыться в машине от нападавшего.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, а сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки задержали подозреваемого.



Им оказался 7 раз привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний Сергей Выдрин, который причастность признал частично, сообщили в следственном управлении СКР по Татарстану.

Вскоре ему изберут меру пресечения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.