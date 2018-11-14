Минниханов попросил Москву четче определить критерии софинансирования национальных проектов

Рустам Минниханов на совещании, посвященном подготовке регионов к реализации майских указов Путина, обратил внимание на то, что федеральный центр недостаточно четко обозначил пропорции финансирования национальных проектов.

«Уровень софинансирования утверждается правительством, он до конца не утвержден. Если взять уровень софинансирования до 2019 года, то соотношение было 58% на 42% (из федерального и регионального бюджетов, — прим. ред.), сегодня эта цифра изменилась на 81% к 19%. Но на уровне федеральных министерств они варьируют эту цифру от 50 до 81», — приводит слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

«Как-то надо четко расписать, потому что мы соглашение подписываем с федеральными министерствами», — отметил президент РТ.

Минниханов добавил, что от четких целей и четкого финансового обеспечения зависит реализация задач национальных проектов.

«Если взять детсад, то они [федеральный центр] дают сумму только на ясли. Допустим, мы 29 объектов взяли, значит, соотношение получается 65% на 35% — то есть федералы берут только ясли, а детсады не могут быть только яслями — это комплекс», — рассказал Минниханов.

«Еще одна тема, которая еще не проработана с федеральными коллегами, — безопасные и качественные дороги — нет окончательных параметров, и самое сложное — это цифровая экономика, как она будет работать, в какой форме?» — высказался президент РТ.



Он напомнил, что для реализации национальных проектов предусмотрено 5,6 трлн рублей в стране и только 1,7 трлн выделяются субъектам. «Наша цифра — 34 млрд, по-моему», — сказал Минниханов.

Ранее в Счетной палате заявили, что объем финансирования национальных проектов, которые заложены в проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, не соответствует паспортам этих объектов.