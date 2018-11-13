Приставы разыскивают в Москве Земфиру из-за долгов — СМИ

Российскую певицу Земфиру разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на данные базы ФСПП, Хамовнический районный суд 29 октября этого года обязал ее выплатить 11 тысяч рублей «как вид наказания по делам об административном правонарушении».

По данным других СМИ, штраф мог быть назначен за долги по коммунальным платежам.

Напомним, что в июле Земфира сделала резонансное заявление о молодых исполнительницах Гречке и Монеточке. Осудив внешность одной и голос другой, певица вернула к себе внимание прессы и общественности.