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Приставы разыскивают в Москве Земфиру из-за долгов — СМИ

20:58, 13.11.2018
Приставы разыскивают в Москве Земфиру из-за долгов — СМИ
Фото: flickr.com

Российскую певицу Земфиру разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Как сообщает «Лайф» со ссылкой на данные базы ФСПП, Хамовнический районный суд 29 октября этого года обязал ее выплатить 11 тысяч рублей «как вид наказания по делам об административном правонарушении».

По данным других СМИ, штраф мог быть назначен за долги по коммунальным платежам.

Напомним, что в июле Земфира сделала резонансное заявление о молодых исполнительницах Гречке и Монеточке. Осудив внешность одной и голос другой, певица вернула к себе внимание прессы и общественности.

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