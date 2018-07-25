СК опроверг информацию о возможном отравлении Александра III

Следственный комитет России опроверг версию о возможном отравлении императора Александра III. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия».

«Ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III. Мы решили проверить этот довод, назначив в рамках этого уголовного дела химическую экспертизу по нескольким его волосам, изъятым в ходе эксгумации. Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал он.

Отмечается, что экспертиза была проведена в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II.

Ранее «Реальное время» опубликовало материал, посвященный столетию расстрела Николая II, его семьи и приближенных.