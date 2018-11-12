Население Казани вырастет на 35,5 тысячи человек за три года — мэрия

Власти Казани ожидают, что за 2019—2021 годы численность населения города вырастет на 35,5 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов на слушаниях по проекту муниципального бюджета.

По словам Валиахметова, средняя численность населения столицы Татарстана за 9 месяцев этого года составила 1,2 млн человек; по итогам всего 2018 года ожидается прирост численности на 11,5 тыс. человек, или на 1%.

Такую же динамику чиновники прогнозируют и на 2019—2021 годы. Как сообщил Валиахметов, ежегодный прирост населения будет обусловлен превышением числа рождений над числом смертей, а также чистым миграционным притоком.