«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок

«Ростелеком» проведет для малых и средних предприятий практическую конференцию-семинар о закупочной деятельности компании в 2018— 2019 годах. Темами для обсуждения станут новые правила закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и практика применения закона № 223-ФЗ.



Конференция пройдет в формате ВКС (видео-конференц-связь) и объединит более 200 представителей подрядных организаций, занятых в сфере строительства сетей связи, из 12 регионов ПФО: Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Удмуртской и Чувашской республик и республик Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

Спикером на мероприятии выступит директор департамента управления закупками МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Даниэль Муллагалиев. Он расскажет об особенностях закупок, требованиях к подрядным организациям на выполнение строительно-монтажных работ, правилах оформления документов и размещения их на электронно-торговых площадках. Предприниматели ознакомятся с пошаговым алгоритмом действий, необходимым для участия в торгах.

«Наша закупочная деятельность базируется на принципах информационной открытости, прозрачности и доступности для привлечения максимального количества игроков к участию в конкурсных процедурах. Поддержка предпринимательства — это государственная программа, которая обеспечивает малым предприятиям преимущества в конкурсах. По законодательству крупные компании обязаны часть закупок проводить для малых и средних предприятий. С 2015 по 2017 год доля победителей МСП на наших торгах увеличилась на 180%, а сумма проведенных закупок выросла на 260%. Сотрудничество с крупными подрядчиками имеет свои преимущества. Однако есть плюсы и в работе с мелкими фирмами. Они берут небольшие заказы и заинтересованы выполнить их быстро. У нас огромные объемы строительства линий связи в жилых комплексах по всему ПФО, мы оснащаем новостройки умными устройствами — работы хватит на всех», — прокомментировал Даниэль Муллагалиев.

Конференция (16+) пройдет 15 ноября по адресу: г. Казань, ул. Рахимова, 8, корпус 3 («Ростелеком»). Начало в 11.00 (мск). Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону (843) 515-99-63 или по адресу электронной почты alsu.habibullina@volga.rt.ru.





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