Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал фото с икрой и крабами

Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве, прокомментировал фотографии, на которых он ест деликатесы.



«Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <…> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — приводит РБК текст заявления Цеповяза, которое он передал через своих адвокатов.

По словам Цеповяза, публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. Он отметил, что фото сфальсифицировали для того, чтобы оказать давление на суд. Кроме того, Цеповяз возмутился бурной реакцией, которую вызвала публикация снимков.

«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — говорится в заявлении.

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.

На фоне скандала Цеповяза поместили в штрафной изолятор.