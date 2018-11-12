Муфтий Петербурга раскритиковал статью калужского губернатора о стоянии на Угре

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Мухетдин раскритиковал статью губернатора Калужской области, посвященную окончанию стояния на реке Угре.

Муфтий Петербурга назвал изложенную в статье точку зрения противоречащей науке и «политическому такту».

«Стоит ли здесь еще раз говорить о том, что эта этноцентричная концепция давно уже ставится под сомнение и с точки зрения историчности, и, соответственно, научности, и с точки зрения политического такта», — написал Дамир Мухетдин.

Он подчеркнул, что отношения Орды и русских княжеств были намного сложнее предлагавшегося ранее взгляда на историю.

«Золотая Орда — нравится это кому-то или нет — то самое полиэтничное («многонациональное» сказать для тех времен некорректно) и полирелигиозное государство, которое и стало предтечей современной России», — указал муфтий.

По его мнению, статья губернатора «напичкана отдельными, часто противоречащими друг другу штампами не то из советских учебников, не то из агиток того же времени».

Напомним, что приезжавший год назад в Казань митрополит Тихон (Шевкунов) также заявлял, что Россия является наследницей империи Чингизидов.

«Во многом благодаря предкам нынешних жителей Татарстана наша страна стала наследницей империи Чингизидов. Порой мы об этом не задумываемся», — подчеркнул он на презентации мультимедийного комплекса «Россия — моя история».