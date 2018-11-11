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В Перми задержан мужчина, угрожавший муляжом гранаты в отделе полиции

20:38, 11.11.2018
В Перми задержан мужчина, угрожавший муляжом гранаты в отделе полиции
Фото: pixabay.com

В Перми задержан мужчина, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По информации регионального СУ СКР, в воскресенье 11 ноября в отдел полиции Ленинского района вошел мужчина с предметом похожим на гранату. По данному факту следственными органами в отношении 40-летнего жителя города. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемый задержан, у него изъят муляж гранаты. Пострадавших нет, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Набережных Челнах задержали мужчину, подбросившего гранату к подъезду жилого дома.

Общество
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