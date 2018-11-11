Рогозин предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия» предложил, чтобы разработчики новой системы аварийного спасения для корабля «Федерация» сами принимали участие в ее испытаниях.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — цитирует источник «РИА Новости» слова Рогозина.



Собеседник агентства уточнил, что таким образом глава «Роскосмоса» отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.



Корабль «Федерация» должен прийти на смену «Союзу». Первый запуск планируется в 2022 году.



Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» с новым экипажем произошла авария. Система спасения космонавтов сработала исправно, они смогли эвакуироваться и не пострадали. Причиной аварии стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.