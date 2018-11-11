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«Уфа-Алиса» одержала первую победу в текущем чемпионате Суперлиги

10:58, 11.11.2018
«Уфа-Алиса» одержала первую победу в текущем чемпионате Суперлиги
Фото: vk.com/hc_ufaalisa

«Уфа-Алиса» прервала проигрышную серию в чемпионате женской гандбольной Суперлиги сезона 2018/2019. Уфимки обыграли «АГУ-Адыиф» из Майкопа — 27:23.

«Уфа-Алиса» со стартовых минут завладела инициативой и ни разу по ходу встречи не позволила гостям повести в счете.

«Первый тайм прошел в равной борьбе, лишь под занавес тридцатиминутки «лисицы» обеспечили себе «+3», с чем и ушли на перерыв (13:10).

В начале второго тайма уфимским болельщикам пришлось пережить несколько неприятных минут, когда майкопчанки ликвидировали отрыв уфимской команды и сравняли счет, но башкирских гандболисток было уже не остановить, и подопечные Игоря Саранца вновь оторвалась от соперника, уже окончательно», сообщает пресс-служба «Уфа-Алисы».

Спорт Башкортостан
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