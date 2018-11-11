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«Автодор» расстался с Муром

10:50, 11.11.2018
«Автодор» расстался с Муром
Фото: vk.com/bcavtodor

Баскетбольный клуб «Автодор» и Маккензи Мур договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. 26-летний американский защитник продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба саратовской команды.

«Мур — высокобюджетный для «Автодора» баскетболист, который, к сожалению, не оправдал тех больших ожиданий, которые мы на него возлагали. Благодарим его за сотрудничество и желаем удачи в другом клубе. В настоящее время ведем активную работу на трансферном рынке с целью укрепления состава», — прокомментировал это решение президент «Автодора» Владимир Родионов.

СпортБаскетбол
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