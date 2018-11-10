Павел Могилевец вызван в сборную России на матч с Германией

В связи с чередой травм игроков в составе сборной России произошли кадровые изменения.

Ноябрьские матчи пропустят защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Монако» Александр Головин и вингер испанской «Валенсии» Денис Черышев.

Вместо них в сборную России вызваны защитник ФК «Краснодар» Сергей Петров и полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец.

15 ноября россияне проведут товарищеский матч с Германией в Лейпциге, 19-го — в гостях со Швецией в рамках Лиги наций.

В нынешнем сезоне Павел Могилевец провел 12 игр в составе казанской команды и отметился одной результативной передачей.