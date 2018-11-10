Минниханов поручил проанализировать ситуацию с нехваткой кадров в АПК

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Минсельхоза РТ, представители вузов, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой кадров для АПК и нехваткой на селе специалистов.

Вопрос о нехватке квалифицированных кадров на селе поднял на совещании в правительстве первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. По его словам, сейчас в сельской местности проживают 907 тыс. человек, из которых только 71 тыс. человек работают в сельхозпроизводстве, а из них только 11 тыс. человек являются специалистами и руководителями различного уровня, передает пресс-служба президента РТ.



При этом Титов отметил, что сейчас дефицит работников с высшим образованием по различным направлениям составляет более 750 специалистов.

Минниханов, выслушав доклад, поручил создать рабочую группу для анализа ситуации.



«Если не будет достойной зарплаты, не будет государственной поддержки, то ничего не будет. Надо изучить производительность труда в сфере животноводства, растениеводства. Нужен соцпакет, нужно жилье молодым специалистам. В целом тут необходима комплексная поддержка" — заметил президент РТ.



Ранее Рустам Минниханов предложил главе Гагаузии сотрудничество в сфере АПК. Интерес для Татарстана вызывает закупка молдавских семян, овощей, орехов и продукция молдавских виноделов.