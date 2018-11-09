Уровень доверия россиян к полиции за год снизился на 10% — ВЦИОМ

57% россиян в целом доверяют сотрудникам полиции. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.

«Доверие к полицейским на транспорте достигает 65%, к сотрудникам дежурной части — 63%, к участковым инспекторам — 61%, к сотрудникам уголовного розыска — 58%, патрульно-постовой службы — 56%, работникам ГИБДД — 53%, инспекторам по делам несовершеннолетних — 57%, следователям из следственного департамента — 50%», — следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Недоверие к полицейским, по оценкам социологов, испытывают 35% опрошенных.

