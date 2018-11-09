В Татарстане запустили производство осциллографов
В особой экономической зоне «Иннополис» в Лаишевском районе запустили производство современных осциллографов по технологии американской компании Keysight Technologies.
Инвестором выступает казанская компания «КОМЗ Измерения».
«Первоначальный объем вложений в производственную линию составил около 18 млн рублей, но будет увеличиваться по мере расширения производства», — заявил технический директор компании Илья Исаев.
Производственная мощность линии на сегодняшний день рассчитана на 350−500 единиц продукции в год, при этом стоимость одного прибора составляет около 7 тыс. долларов.Технологии Татарстан
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