В Татарстане запустили производство осциллографов

В особой экономической зоне «Иннополис» в Лаишевском районе запустили производство современных осциллографов по технологии американской компании Keysight Technologies.

Инвестором выступает казанская компания «КОМЗ Измерения».

«Первоначальный объем вложений в производственную линию составил около 18 млн рублей, но будет увеличиваться по мере расширения производства», — заявил технический директор компании Илья Исаев.



Производственная мощность линии на сегодняшний день рассчитана на 350−500 единиц продукции в год, при этом стоимость одного прибора составляет около 7 тыс. долларов.