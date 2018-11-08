Сборную «Востока» на Матче звезд ЖХЛ в Нижнекамске возглавит уфимец Афиногенов

Женская хоккейная лига объявила тренерские дуэты, которые будут работать со сборными «Запада» и «Востока» на Матче звезд ЖХЛ в Нижнекамске.

Команду «Востока», прошлогоднего победителя Матча звезд ЖХЛ в Астане, возглавит Денис Афиногенов, старший тренер уфимской «Агидели». В дуэте с Афиногеновым поработает главный наставник «Бирюсы» Александр Ведерников.

Денис Афиногенов так прокомментировал этот выбор:

— Мне приятно, что вновь пригласили возглавить сборную «Востока». Это будет зрелищный матч, на котором соберутся лучшие игроки, представляющие «Запад» и «Восток». Они стремятся показать красивый хоккей и в то же время хотят выиграть.