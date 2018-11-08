Россельхознадзор обнаружил в Самарской области завезенные из Таиланда креветки с мышьяком

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за креветками, поступающими на территорию Самарской области из Таиланда.

Как рассказали в ведомстве, во время проверки в морепродуктах был обнаружен мышьяк. Производителем продукции является Thai Union Group. В Россию продукт поставляется в виде свежемороженых очищенных креветок.

Кроме того, специалисты также выявили, что мороженый жареный угорь, завезенный в регион из Китая, содержит вредные микроорганизмы.

Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил зараженную говядину в Самарской области.