Россельхознадзор обнаружил в Самарской области завезенные из Таиланда креветки с мышьяком
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за креветками, поступающими на территорию Самарской области из Таиланда.
Как рассказали в ведомстве, во время проверки в морепродуктах был обнаружен мышьяк. Производителем продукции является Thai Union Group. В Россию продукт поставляется в виде свежемороженых очищенных креветок.
Кроме того, специалисты также выявили, что мороженый жареный угорь, завезенный в регион из Китая, содержит вредные микроорганизмы.
Напомним, ранее Россельхознадзор обнаружил зараженную говядину в Самарской области.Общество
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