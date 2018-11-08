Правила пользования платными парковками в Госсовете РТ назвали «демократичными»

Сегодня Госсовет Татарстана принял проект закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан». В нем законодательно регулируются правила организации платных парковок.

Председатель Комитета Государственного совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев назвал их «демократичными».

Закон запрещает размещать платные парковки на территориях, прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации (в том числе дошкольные), медицинские учреждения, органы госвласти, органы местного самоуправления, организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Организовывать платные парковки нельзя и на земельных участках, относящихся к общедомовому имуществу.

Пользоваться платными парковками безвозмездно можно будет по воскресеньям и по праздничным дням. По будням и по субботам за парковку можно не платить в ночное время, а именно с 21.00 до 7.00. Кроме того, пользоваться парковками бесплатно смогут инвалиды, при условии, что у них будет установлен соответствующий знак «Инвалид».

Еще одно условие, которое вводится в законодательство, — о появлении платной парковки население должны уведомить как минимум за 30 дней.