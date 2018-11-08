В Steam появилась выдуманная экспертом «Вести FM» игра Doka 2

Компьютерная игра под названием «Doka 2 Kishki Edition» появилась в Steam после слов эксперта радио «Вести FM» Филиппа Гросс-Днепрова. Он заявил, что в игру «Дока 2» играл студент Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже.



Разработчики игры осуществили идеи эксперта и создали шутер, в котором есть возможность «вытаскивать кишки в течение 10 минут», пишет News.ru.

Напомним, Филипп Гросс-Днепров рассказывал, что в игре можно убивать людей изощренными способами. Например, «по 10 минут вынимать им кишки» и делать это «в декорациях школы». Пользователи соцсетей раскритиковали эксперта за ложь в прямом эфире и намеренное введение слушателей в заблуждение.

Заявления эксперта были сделаны на фоне трагедии в Керченском политехническом колледже, где 17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.