На должность министра экологии Нижегородской области подали заявки 38 кандидатов

На должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области претендуют 38 человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по окончании заочного этапа отбора на портале «Команда правительства». Первый этап отбора завершился 6 ноября.

«Приятно осознавать, что так много людей волнуют проблемы экологии в нашей области, a главное, что они готовы заниматься их решением. Это очень важно», — приводит слова губернатора «ФедералПресс».

Глава региона также сообщил, что на портале «Команда правительства» запущен прием заявок экологических задач. Поставить «экологическую задачу» для кандидатов на пост министра может любой желающий.

Напомним, что при отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов глава региона рекомендовал учитывать не только профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и готовность к диалогу с экологической общественностью.