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Застройщика нового экорайона в Казани определят в ходе конкурса

17:19, 07.11.2018

Республиканский фонд поддержки организует еще один Международный открытый конкурс по будущему экорайону в Казани — на этот раз на строительство района. Об этом стало известно на церемонии объявления победителя конкурса на концепцию и мастер-план территории.

По словам организаторов, скорее всего, будут выбраны несколько строительных компаний.

Напомним, что в конкурсе на разработку концепции экорайона победил консорциум Knight Frank, участником которого стал «Архитектурный десант» из Татарстана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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