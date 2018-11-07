Застройщика нового экорайона в Казани определят в ходе конкурса

Республиканский фонд поддержки организует еще один Международный открытый конкурс по будущему экорайону в Казани — на этот раз на строительство района. Об этом стало известно на церемонии объявления победителя конкурса на концепцию и мастер-план территории.

По словам организаторов, скорее всего, будут выбраны несколько строительных компаний.

Напомним, что в конкурсе на разработку концепции экорайона победил консорциум Knight Frank, участником которого стал «Архитектурный десант» из Татарстана.