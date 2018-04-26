Хоккеисты «Ак Барса» признались, что варят кашу в Кубке Гагарина

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Хоккеисты «Ак Барса» Эмиль Гарипов и Данис Зарипов в программе «Вечерний Ургант» рассказали, какие традиции есть у победителей Кубка Гагарина. Сам Ургант впервые открыл вечер на татарском языке.



«У каждого победителя есть возможность взять его [Кубок] на один-два дня, домой увезти к родственникам, друзьям. Некоторые кашу варят там», — рассказал Зарипов.

Также, по словам нападающего, в Кубок помещается 16 бутылок шампанского. После ведущий обсудил с хоккеистами переименование Кубка Гагарина в Кубок татарина.

«Кубок Гагарина всегда должен всегда оставаться Кубком Гагарина, независимо, кто и сколько бы ни поднимал его над головой», — заявил Зарипов.

Спортсмены поздравили вратаря Владислава Третьяка с днем рождения на татарском языке и подарили Ивану Урганту специально изготовленную к финалу клюшку и именную экипировку команды с номером 78.

Напомним, «Ак Барс» взял третий Кубок Гагарина и оформил пятое чемпионство в истории казанского клуба, став самым титулованным клубом России.