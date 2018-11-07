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Дмитрий Кириченко возглавит «Уфу»

12:07, 07.11.2018

Дмитрий Кириченко сменит Сергея Томарова на посту главного тренера «Уфы». Как сообщает уфимское издание «Горобзор», при этом Томаров останется в тренерском штабе. На данный момент Кириченко является главным помощником тренера, но на этой неделе возглавит уфимский клуб.

Отметим, что под руководством Томарова «Уфа» провела 13 матчей, в которых одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. С 11 очками уфимцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч башкирская команда проведет 11 ноября дома и сыграет с московским «Спартаком».

СпортФутбол Башкортостан
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