Российская ракета с европейским спутником успешно стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» со спутником MetOp-С, принадлежащим Европейской организации спутниковой метеорологии, успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт состоялся в 21:48 по местному времени (03:48 мск). Прямая трансляция запуска ракеты велась на сайте компании Ariane Space, обслуживающей космодром.

Спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту примерно в 4.47 мск.



MetOp-C является третьим и последним спутником Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT).



Напомним, что 3 ноября разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Спутник пополнил орбитальную группировку «Глонасс». Всего в ее составе сейчас 27 космических аппаратов.