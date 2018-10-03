Рыболовлев потребовал от Sotheby's 380 млн долларов за содействие в мошенничестве

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby's, потребовав компенсацию в размере не менее $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилеру Иву Бувье.

Рыболовлев сотрудничал с Бувье более 10 лет, за это время арт-дилер приобрел для него 38 произведений искусства на сумму более $2 млрд, передает «Интерфакс». Бизнесмен считал, что Бувье проводил переговоры с продавцами от его имени и платил ему комиссию за услуги.

«Бувье договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — говорится в иске.

Отмечается, что Sotheby's и Бувье находились в тесных коммерческих отношениях. Sotheby's помогал Бувье склонить истцов к покупке произведений искусства по завышенным ценам и в своих отчетах создавал видимость обоснованности этих цен.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» за $400 млн. Предыдущим ее владельцем был Рыболовлев.