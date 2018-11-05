Эдуард Гиматов – о своей драке: «Я никогда не буду бить лежачего игрока»

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов рассказал о своей драке с защитником «Нефтехимика» Глебом Семеновым.

– Говорят, у команды было общее собрание после поражения от «Торпедо». Как оно изменило настроение внутри коллектива?

– Никакой паники в команде не было, все в обычном режиме. Все игроки понимали, что нужно было переломить серию неудач. Хорошо, что взяли два очка в Нижнекамске.

– Из-за чего случилась драка?

– Я считаю, что сделал чистый силовой приём. Точно такой же был применен против меня в матче с «Динамо». Драка – это нормальное явление в хоккее. Игрок «Нефтехимика» правильно сделал, что вступился за своего партнера.

– Почему не стали наносить последний удар в конце драки?

– Противник уже упал. Конечно, я не буду бить лежачего, – приводит слова Гиматова «Горобзор».

Напомним, что сегодня «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл в гостях у «Нефтехимика» со счетом 3:2.

