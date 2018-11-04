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Происшествия

В Самаре Porsche Cayenne перевернул УАЗ «буханку»

11:24, 04.11.2018
В Самаре Porsche Cayenne перевернул УАЗ «буханку»
Фото: vk.com/dtp_163

Накануне, 3 ноября, в Самаре столкнулись Porsche Cayenne и микроавтобус УАЗ «буханка». В результате удара отечественный автомобиль опрокинулся.

Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, у иномарки оказалась сильно повреждена передняя часть кузова.

В областном главке МЧС сообщили, что сообщение о ДТП поступило в 17:01. К месту аварии выезжало одно пожарно-спасательное подразделение в составе; 4 человека личного состава и 1 единица техники.

«По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей», — говорится в сообщении МЧС.

В СМИ подчеркивают, что результатом столкновения также стала пробка.

Происшествия
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