В Самаре Porsche Cayenne перевернул УАЗ «буханку»
Накануне, 3 ноября, в Самаре столкнулись Porsche Cayenne и микроавтобус УАЗ «буханка». В результате удара отечественный автомобиль опрокинулся.
Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии, пишет «Комсомольская правда».
По информации издания, у иномарки оказалась сильно повреждена передняя часть кузова.
В областном главке МЧС сообщили, что сообщение о ДТП поступило в 17:01. К месту аварии выезжало одно пожарно-спасательное подразделение в составе; 4 человека личного состава и 1 единица техники.
«По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей», — говорится в сообщении МЧС.
В СМИ подчеркивают, что результатом столкновения также стала пробка.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым