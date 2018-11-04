Билл Гейтс предсказал появление налога на роботов
Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем будет введен налог на роботов.
По словам Гейтса, совершенствование робототехники не должно привести к масштабному увольнению людей.
«Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот — это капитал», — заявил основатель Microsoft.
Билл Гейтс также считает, что в будущем могут появиться вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников. При этом никаких запретов на покупку роботов и организацию производства с их участием не будет, пишет Nikkei.
Ранее глава Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что социальные опросы в России начали проводить роботы.Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым