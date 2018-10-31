«Нефтехимик» проиграл в овертайме «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил в овертайме московскому «Динамо». Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нижнекамске и закончился со счетом 3:4 в пользу гостей из Москвы.

В составе хозяев отличились Йоонас Няттинен, Андрей Сергеев и Юусо Пуустинен. Московская команда ответила шайбами Владимира Брюквина, Артема Волкова, Дмитрия Кагарлицкого и Ильи Никулина.

Ранее «Нефтехимик» обыграл «Трактор» со счетом 4:1. Следующий матч клуб из Нижнекамска проведет 3 ноября против «Ак Барса».

