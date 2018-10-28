«Ак Барс» разгромил «Адмирал» со счетом 5:1
Казанский «Ак Барс» переиграл «Адмирал» (Владивосток) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.
Игра прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей из столицы Татарстана. В составе «Ак Барса» отличились Иржи Секач (21-я минута), Роб Клинкхаммер (48-я) и Артем Лукоянов (57-я), дубль оформил Рафаэль Батыршин (39-я и 60-я). У «Адмирала» гол реализовал Карел Кубат (6-я).
Следующий матч казанцы проведут 3 ноября против нижнекамского «Нефтехимика».
Ранее «Ак Барс» переиграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2.СпортХоккей Татарстан
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