Власти Ижевска ограничили движение в городе на День народного единства

Сегодня в Ижевске ограничено движение по ряду улиц. Это связано с мероприятиями в честь Дня народного единства, празднуемого 4 ноября.

Согласно распоряжению главы Ижевска Олега Бекметьева, с 9.30 по 10.30 проезд будет закрыт на следующих участках:

ул. Карла Маркса от ул. Красногеройской до ул. Бородина по ходу движения из центра;

ул. Красногеройской от ул. В. Сивкова до ул. К. Маркса;

ул. Бородина от ул. К. Маркса до ул. В. Сивкова;

ул. В. Сивкова от ул. Бородина до ул. Красногеройской.

Кроме Дня народного единства в Ижевске отмечают День государственности Удмуртии и День Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, что на празднике ожидается выступление «Бабушек из Бураново» и удмуртской инди-рок группы «Silent Woo Goore».