В Госдуме прокомментировали идею ярославского депутата отменить пенсии

Предложение депутата Ярославской городской думы от фракции «Единой России» Дмитрия Петровского об отмене пенсий не отражает мнение партии. Об этом заявил первый замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.



«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — цитирует «РИА Новости» Исаева.

По словам Исаева, в России уже сложилась пенсионная система.

«Были изменены ее параметры. Но при этом система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда», — отметил он.

Ранее Петровский заявил о необходимости отменить пенсии по старости и выплачивать только по инвалидности. По его мнению, нужно ликвидировать и Пенсионный фонд.