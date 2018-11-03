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В Госдуме прокомментировали идею ярославского депутата отменить пенсии

11:29, 03.11.2018
В Госдуме прокомментировали идею ярославского депутата отменить пенсии
Фото: minsvyaz.ru

Предложение депутата Ярославской городской думы от фракции «Единой России» Дмитрия Петровского об отмене пенсий не отражает мнение партии. Об этом заявил первый замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — цитирует «РИА Новости» Исаева.

По словам Исаева, в России уже сложилась пенсионная система.

«Были изменены ее параметры. Но при этом система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда», — отметил он.

Ранее Петровский заявил о необходимости отменить пенсии по старости и выплачивать только по инвалидности. По его мнению, нужно ликвидировать и Пенсионный фонд.

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