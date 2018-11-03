Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +7

В субботу, 3 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Утром местами туман и гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +2 до +7 градусов. В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до +°С.