В Самаре мужчина сознался в убийстве основателя влиятельной ОПГ 14-летней давности

Следком возобновил расследование убийства криминального «авторитета» Александра Законова 14-летней давности. Подозреваемый явился с повинной.

По данным регионального управления СКР, 31 октября Олег Терехов явился в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве, совершенном в 2004 году.

Подозреваемый утверждает, что «на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, который скончался», отмечается в сообщении.

Терехову предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей.

Убитый являлся лидером влиятельной самарской ОПГ «Законовские», отмечает «Интерфакс».

До недавнего времени ОПГ «Законовские» считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с «солнцевским» криминальным кланом.