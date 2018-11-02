Александр Кокорин: «В СИЗО скучаю по компьютерным играм»

Футболист Александр Кокорин ответил на очередное письмо, которое ему написали в СИЗО, рассказав, что переживает за киберспортивную команду Na`Vi. Телеграм-канал Cyberslovo отправил письмо Кокорину с последними киберспортивными и футбольными новостями.

«Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже.

Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента «Лестера». Жду новых новостей. Все будет хорошо», — написал Кокорин.

Напомним, что Александр вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым помещены в СИЗО до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».