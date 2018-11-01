Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $73 за баррель. Это произошло впервые с 22 августа.

Как передает ТАСС, цена в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,3% и составила $72,64 за баррель.

Напомним, что рост стоимости нефти марки Brent продолжался с конца сентября. Главным фактором подъема цен на нефть являлись опасения дефицита топлива на мировом рынке.

12 октября цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 24 сентября.