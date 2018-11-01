Соглашение Ак Барс Банка с «АО ЭСК «KazakhExport» ускорит международные торговые процессы

Между ПАО «Ак Барс» Банк и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» подписано соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на развитие экспорта несырьевых товаров, работ, услуг между Россией, в частности Республикой Татарстан, и Казахстаном, что позволит оказывать гарантийную поддержку и финансирование экспортно-импортных сделок с применением страховых финансовых инструментов. Благодаря данным мерам поддержки внешнеэкономической деятельности экспортеры имеют возможность снизить стоимость кредитного плеча и ускорить торговые процессы.

АО «ЭСК «KazakhExport», входящее в структуру АО «НУХ «Байтерек», занимается поддержкой роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формированием практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. 24 октября в Казани было открыто первое зарубежное представительство компании. АО «ЭСК «KazakhExport» намерен стимулировать взаимную торговлю и оказывать страховую поддержку экспортерам, которые готовы осваивать новые рынки.





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