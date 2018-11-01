В Гидрометцентре России предупредили о возможном снижении урожая из-за дефицита влаги

В Гидрометцентре России предупредили о возможном уменьшении урожая озимых из-за недостатка влаги в зерновых районах на юге страны.

«Из неблагоприятных факторов я бы отметил дефицит влаги. На юге и юго-востоке Поволжья, Северном Кавказе, Южном федеральном округе — в зерновых районах — дефицит влаги может снизить урожай» — заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.



Он уточнил, что в целом по России для озимых сложились разные условия. В Центральном федеральном округе они являются неплохими, а на Урале и на юге Сибири — нормальными, передает "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что в этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.