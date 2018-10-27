«Нефтехимик» обыграл «Трактор» со счетом 4:1

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. За «Нефтехимик» отличились Юусо Пуустинен (3-я минута), Йоонас Няттинен (16-я), Илья Аркалов (39-я) и Микаэль Руохомаа (60-я). В составе гостей единственную шайбу забросил Райан Стоу (45-я).

После 22 игр подопечные Андрея Назарова идут на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 23 очка. «Трактор» занимает 10-ю позицию с 19 очками.

В следующем матче нижнекамцы 31 октября дома сыграют с московским «Динамо».

Ранее «Нефтехимик» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 3:5.