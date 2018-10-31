Россияне собрали более 14 млн рублей пострадавшим из-за расстрела в Керчи

Россияне пожертвовали 14,2 млн рублей менее чем за две недели для семей погибших и пострадавших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже.

Сбор денег идет с 18 октября, когда власти Крыма открыли единый счет для помощи, передает news.ru со ссылкой на министра финансов Крыма Ирину Кивико.

Отмечается, что средства стали собирать не только власти республики, но и местное отделение Красного Креста, крупнейший банк Крыма РНКБ и другие.