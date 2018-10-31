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Генпрокуратура Стамбула назвала убийство журналиста Хашогджи спланированным

17:24, 31.10.2018
Генпрокуратура Стамбула назвала убийство журналиста Хашогджи спланированным
Фото: pxhere.com

В Генпрокуратуре Стамбула рассказали, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи было спланированным.

По данным ведомства, Хашогджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Напомним, Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее стало известно, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр назвал смерть Хашогджи «ужасной ошибкой и трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале «Реального времени».

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