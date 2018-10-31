Новая миграционная политика будет направлена на привлечение в Россию соотечественников

Сегодня должна быть обнародована новая Концепция миграционной политики России, целью которой станет привлечение в страну русских и русскоязычных соотечественников.



Ожидается, что об этом должен объявить Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который открывается в московском Центре международной торговли.

В новой концепции также предусмотрена возможность привлечения в страну иностранцев, которые «готовы приносить пользу себе и российскому обществу», сообщает «Коммерсант».

По словам одного из собеседников газеты, «России нужны миллионы людей». Новая миграционная политика должна будет облегчить получение гражданства для граждан Украины и Белоруссии, которым могут отменить экзамен на знание русского языка.



Ранее в Росстате заявили, что благодаря притоку мигрантов Россия может увеличить численность населения до 154 млн человек к 2036 году.

