Эксперты назвали некомпетентными 80% россиян

Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках. Такие данные приводятся в исследовании Boston Consulting Group.

Структура занятости в России соответствует уровню сырьевой колонии, констатирует BCG. То есть 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом (повторяющиеся типовые задачи, базовый физический труд), пишет finanz.ru.



Высококвалифицированным трудом (интеллектуальная работа, творческие и нерутинные задачи), заняты лишь 17% населения. Это в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США. При этом чаще всего граждане РФ работают водителями (7,1%), продавцами (6,8%) и охранниками (1,9%). Суммарная доля этих профессий в структуре занятости продолжает расти на протяжении последних 15 лет.

Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром, составляет 10 млн человек до 2025 года.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%. Татарстан занял седьмое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем безработицы, показатель составил 3,3%.