ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Инкаробанка»

Центробанк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Инкаробанка» и назначил временную администрацию.

Отмечается, что в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, которое проводило сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Регулятор также указывает на то, что более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством. Кроме того, кредитная организация осуществляла непрозрачные операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, говорится в сообщении ЦБ.

«Инкаробанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе России.

Напомним, что 25 октября ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Союзный».