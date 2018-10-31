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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Инкаробанка»

08:41, 31.10.2018
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Инкаробанка»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Инкаробанка» и назначил временную администрацию.

Отмечается, что в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, которое проводило сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Регулятор также указывает на то, что более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством. Кроме того, кредитная организация осуществляла непрозрачные операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, говорится в сообщении ЦБ.

«Инкаробанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе России.

Напомним, что 25 октября ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Союзный».

ЭкономикаБанки
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