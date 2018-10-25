ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный»

Банк России с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный».В банке введена временная администрация.



«Надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банк осуществлял сомнительные транзитные операции. При этом, несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, снижение объема указанных операций не происходило.

Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

Напомним, сегодня Банк России уже отозвал лицензию у «Уралтрансбанка» (Екатеринбург).