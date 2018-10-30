Туктамышева работает над личным брендом «Императрица»

Фото: Ирина Мотина/ Sport Leaders Global Forum

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о создании личного бренда под названием «Императрица».

«Бренд только для женщин? Нет, думаю, найдутся и мужчины, которые им заинтересуются. Мы выбрали название «Императрица» — мне кажется, что это очень круто, потому что императриц еще не было в фигурном катании. Впрочем, как такового бренда пока нет, мы работаем пока над тем, чтобы люди ассоциировали меня с названием «Императрица».

Пока все мои мысли о фигурном катании, но я не могу не думать и о том, что будет дальше. Если спортсмен не хочет стать тренером по окончании карьеры, важно уже во время карьеры заниматься своим будущим», — сказала Туктамышева.

Напомним, ранее Туктамышева выиграла второй этап Гран-При Scate Canada, оставив другую россиянку, Евгению Медведеву, на третьей строчке.