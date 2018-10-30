«Серебряный Лучник» — Приволжье вышел на старт

Исполнительная дирекция Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье объявила о начале приема заявок на участие. Цель премии — распространение передового опыта в области коммуникаций.

Региональный этап является площадкой для демонстрации наиболее успешных коммуникационных практик Приволжского федерального округа и предваряет Национальную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Участие в региональном этапе позволяет специалистам в области коммуникаций не только познакомиться с лучшими проектами ПФО, но и получить профессиональное признание коллег. Победитель «Серебряного Лучника» — Приволжье автоматически попадает в шорт-лист Национальной премии.

К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере общественных связей в Приволжском федеральном округе. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные проекты, реализованные в 2018 году.

Прием заявок открыт на сайте Региональной премии. Проекты принимаются до 21 декабря в следующих номинациях:

Корпоративные коммуникации,

КСО и благотворительность,

Маркетинговые коммуникации,

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа,

Продвижение государственных, общественных и социальных программ,

Развитие и продвижение территорий,

Продвижение технологий будущего,

Продвижение культуры и исторического наследия.

Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки участник должен воспользоваться онлайн-формой на сайте.

Конкурс проходит в два этапа: по результатам заочного голосования жюри формирует шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье принимается после завершения очных презентаций. Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в начале 2019 года. Десять лучших проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.

Справочная информация

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2019 года в Москве.

Сайт премии: www.luchnik-volga.ru